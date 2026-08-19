В Брянске стали известны итоги конкурсного отбора инициативных проектов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области с 2018 года действует программа поддержки инициативных проектов, которая позволяет жителям напрямую влиять на решение проблем муниципальных образований. Об этом сообщают

В этом году в городе Брянске выбраны 9 проектов для предоставления субсидий из областного бюджета в 2026 году. Работы пройдут во всех районах города.

В порядок приведут зону отдыха на территории парка-музея им. А. К. Толстого; братскую могилу советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории кладбища поселка Городище; место отдыха на территории детского сада № 40 «Белочка» (2-й этап); территорию, прилегающую к школе № 67 (2-й этап); универсальную спортивную площадку на территории, прилегающей к лицею № 27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова (4-й этап);сквер по улице Чернышевского; памятник Святому Олегу Брянскому у дома № 100 по проспекту Ленина; сквер на пересечении улиц Ульянова и Майской Стачки (2 этап); место массового отдыха населения Фокинского района Брянска по улице Дзержинского, 2 А (2 этап).

Так, в парке Толстого планируют благоустроить места памяти Валентина Динабургского, писателя, фронтовика, Почетного гражданина города Брянска. Согласно проекту, напротив сцены установят бюст писателя — так, чтобы он смотрел на созданный им парк. Вокруг поставят лавочки. Проект реализуют в 2027 году к 105-летию со дня рождения Валентина Давыдовича.

- О других проектах расскажем подробно позже, - говорят в мэрии Брянска. - Следите за нашей информацией.

Напомним, в Брянске работы на главной канализационной насосной станции набирают темп.