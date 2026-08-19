Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске работы на главной канализационной насосной станции набирают темп. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Почти на год задержались работы на главной канализационной насосной станции в Брянске из-за недобросовестного подрядчика. Потребовалось время на расторжение контракта и решение всех юридических вопросов между горводоканалом и столичной компанией «ЖилСтройПроект».

Когда на площадку зашел другой подрядчик, работа закипела. Представитель строительной компании доложил главе горадминистрации Александру Макарову о ходе строительства. Уже смонтировали сооружения внутриплощадочных сетей и очистные сооружения дождевой канализации, обустроили обводные линии коллектора, системы водоотведения, подпорная стенка.

Александр Николаевич осмотрел новое здание КНС. Его подземную часть глубиной 10 метров сделали из монолитного железобетона.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Сейчас рабочие в подземной части КНС монтируют оборудование, системы вентиляции и электроснабжения. Готовимся к установке щита станции управления, — рассказал представитель подрядчика Владимир ХАМЦОВ.

Главная канализационная насосная станция находится по улице Калинина в Советском районе Брянска. Ее ввели в эксплуатацию в 1968 году. Она собирает хозяйственно-бытовые сточные воды Советского, Бежицкого и Володарского районов и перекачивает их на очистные сооружения.

За более чем полвека непрерывной работы физически изношено оборудование, морально устарели системы управления и энергоснабжения насосной станции.

- Мы не только модернизируем существующую КНС, но и достраиваем рядом новую, современную станцию, -з рассказал директор Брянского городского водоканала Валентин Николаев. - Она полностью автоматизирована. Все параметры будут выведены на диспетчерский контроль нашего предприятия.

Финансирование объекта осуществляется за счет средств «Фонда развития территорий» и городского бюджета.

-Учитывая интенсивное развитие города, строительство жилья, школ, больниц, спортивных комплексов, было принято решение о реконструкции ГКНС с увеличением её производительности до 70 000 м³ в сутки, - смказал Александр Макаров после рабочего совещания. - Это в два раза больше мощности станции до реконструкции. Этот объект — важная составляющая коммунального хозяйства Брянска. Подрядчику необходимо приложить все усилия, чтобы завершить строительство объекта в срок.

Напомним, в Брянске откроют модельную библиотеку №14.