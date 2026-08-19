В Брянске откроют модельную библиотеку №14

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске готовятся к открытию модельной библиотеки №14. Готовность учреждения культуры к открытию проверили заместитель главы Брянской горадминистрации Александр Гаврилов вместе с руководителем управления культуры администрации Людмилой Кучеровой. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- При модернизации реализована концепция «Креатив-мастер», теперь молодые люди смогут совершенствовать с помощью библиотекарей свои навыки в создании видеопроектов, рекламных роликов, плакатов, баннеров и многого другого, - рассказали в мэрии Брянска. – Для этого им предоставлен уютный электронный зал с современной компьютерной техникой, в том числе графическими планшетами. Оборудовано и компьютерное место для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Теперь библиотека №14 представляет собой максимально открытое пространство с новыми книгами, которые уже практически полностью расставлены. Здесь нет фондохранилища, к любое издание можно взять прямо с полки. Несмотря на небольшое помещение, множество книжных выставок, привлекающих внимание нестандартным оформлением.

- Порадовали результаты модернизации библиотеки № 14, - сказал Александр Гаврилов. - Новое оборудование и мебель кардинально меняют восприятие пространства: библиотека становится не просто местом хранения книг, а современным, комфортным центром интеллектуального и творческого досуга. Изюминка проекта — фойе для читателей и посетителей: широкие окна, продуманная мебель и удобные кресла с видом на город создают атмосферу уюта, хочется просто сесть и читать, никуда не торопясь.

Библиотека уже принимает читателей, подготовка к открытию не мешает стабильной работе.