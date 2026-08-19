Переезд по расписанию: каких специалистов ждёт новый медицинский корпус Брянска в сентябре

Фото: Брянская городская поликлиника № 4.

Территория бывшего аэропорта в Брянске меняется на глазах - здесь начал принимать пациентов новый корпус городской поликлиники №4. Первыми новоселье отметили терапевтические отделения №2 и №5 с улицы Авиационной, именно они сейчас ведут приём на улице Николая Амосова.

По данным сайта АиФ-Брянск дальше график такой: с сентября по новому адресу начнут работать неврологи и кардиологи, а затем сюда переберутся женская консультация и травмпункт с бульвара Гагарина, лаборатория и физиотерапевтическое отделение с площади Карла Маркса.

Торопить события не получится, ведь для каждого вида деятельности и кабинета необходимо получить лицензию. Ожидание обещает окупиться: закуплены КТ и МРТ, которых прежде в поликлинике не было, современный рентген, эндоскопические комплексы и аппараты УЗИ.

Фото: Брянская городская поликлиника № 4.

При этом корпус на Фокина, скорее всего, продолжит работать, как и отделение №1 на проспекте Станке Димитрова. Остаётся вопрос дороги: от Аэропарка пешком около 20 минут, а прямой маршрут по сути один… Пока обращения пациентов передают в городскую администрацию.