Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Почепе мужчину осудили за повторную пьяную езду. Приговор суда выслушал местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В суде установили, что днем 4 мая этого года мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и передвигался по территории села Доманичи, где был остановлен сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Автомобиль «Рено Дастер» конфисковали и обратили в доход государства.

Напомним, в брянской Клетне пьяный мужчина напал на полицейских.