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НовостиПроисшествия18 августа 2026 9:09

В брянской Клетне пьяный мужчина напал на полицейских

Фигурантом уголовного дела стал 32-летний местный житель
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянской Клетне пьяный мужчина напал на полицейских. Фигурантом уголовного дела стал 32-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием установлено, что днем 29 июня этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине по улице Почтовой в поселке Клетня, во время ссоры с местной жительницей нанес ей несколько ударов в область лица и тела, - рассказали в региональном следственном управлении. - Затем мужчина оскорбил прибывших на место происшествия сотрудников полиции и причинил им телесные повреждения по пути его доставления в лечебное учреждение для прохождения медицинского освидетельствования.

Уголовное дело на дебошира направили в суд.