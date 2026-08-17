В Навлинском районе легковушка врезалась в КАМАЗ. ДТП произошло 16 августа в девять часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
По предварительной информации, 57 летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал со стороны Севска в сторону Брянска. Во время обгона он врезался в КАМАЗ под управлением 36 летнего водителя, который в попутном направлении совершал съезд с дороги на левую обочину.
- В результате дорожно транспортного происшествия 56 летняя женщина пассажир автомобиля «Шевроле» с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.
Установили, что женщина пассажир автомобиля «Шевроле» в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности.
На водителя автомобиля «Шевроле» завели протокол.
Напомним, в Брянске 70-летний велосипедист погиб под колесами легковушки.