Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Навлинском районе легковушка врезалась в КАМАЗ. ДТП произошло 16 августа в девять часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 57 летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал со стороны Севска в сторону Брянска. Во время обгона он врезался в КАМАЗ под управлением 36 летнего водителя, который в попутном направлении совершал съезд с дороги на левую обочину.

- В результате дорожно транспортного происшествия 56 летняя женщина пассажир автомобиля «Шевроле» с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Установили, что женщина пассажир автомобиля «Шевроле» в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности.

На водителя автомобиля «Шевроле» завели протокол.

Напомним, в Брянске 70-летний велосипедист погиб под колесами легковушки.