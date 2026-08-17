В Брянске 70-летний велосипедист погиб под колесами легковушки. ДТП произошло 16 августа около восьми часов утра. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
По предварительной информации, 70- летний водитель велосипеда, двигаясь по улице Ромашина со стороны улицы 2 й Толмачевской в сторону улицы Красноармейской. Он выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «Ниссан» под управлением 65 летнего водителя, который двигался по улице Красноармейской со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Пересвета.
- В результате дорожно транспортного происшествия водитель велосипеда от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.
На месте происшествия сотрудники ДПС до прибытия бригады скорой медицинской помощи применяли медицинскую укладку.