В Брянске пятилетняя девочка получила травмы на детской площадке

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Володарском районе Брянска пятилетняя девочка получила травмы на детской площадке. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительно установлено, что днем 8 мая этого года пятилетняя девочка, находясь на детской площадке, расположенной между многоквартирными домами по улице Горняков в Володарском районе города Брянска, при попытке сесть на качели-балансир, получила перелом пальца одной руки и травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца другой руки, - рассказали в региональном следственном управлении.

Ребенок получил травмы из-за неисправности соединительных элементов качелей и ненадлежащим содержанием оборудования детской площадки.

Следователи назначили судебные экспертизы, организовали и проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, необходимых для правовой оценки действий (бездействия) лиц, ответственных за содержание оборудования на детской площадке.

- Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Брянской области Алексея Кузьмичева, - рассказали в региональном следственном управлении.

Напомним, жителя Брянска осудят за смерть прохожего на улице.