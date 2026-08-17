Фото: Иван ВИСЛОВ.

Жителя Брянска осудят за смерть прохожего на улице. Фигурантом уголовного дела стал 18-летний парень. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием установлено, что вечером 13 июня этого года несовершеннолетний житель города Брянска, находясь на остановке общественного транспорта в Советском районе города Брянска, в ходе ссоры с мужчиной, начавшейся перед этим в общественном транспорте, нанес ему удар в область лица, от которого потерпевший упал и спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия, - рассказали в региональном следственном управлении.

Уголовное дело направили в суд.