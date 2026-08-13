В Брянске продолжают подсыпать дороги асфальтобетонной крошкой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске исправляют недостатки дорог. Магистрали города продолжают подсыпать асфальтобетонной крошкой. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

За среду,12 августа, исправили недостатки на 130,5 м². На четверг, 13 августа, планируют на улице Дятьковской в Бежицком районе.

Дорожное управление города Брянска ремонтирует дороги с низкой нагрузкой. Их подсыпают асфальтобетонной крошкой: в проезде вдоль дома 150 по Красноармейской,на Станке Димитрова, 57, Грибоедова, 1.

Продолжают ямочный ремонт дорожного полотна с применением горячего асфальта и струйно-инъекционным методом на улицах: Молодой Гвардии, Ново-Советской,Севской, в переулке Загородном.

Напомним, мэр Брянска проверил работу строителей в «Олимпийском».