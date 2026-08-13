Мэр Брянска проверил работу строителей в «Олимпийском»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава Брянской горадминистрации Александр Макаров и заместитель главы Иван Квасов побывали на строительной площадке в парке «Олимпийский» в Володарском районе. об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Подрядчик завершил вырубку деревьев. Только аварийных ясеней и тополей убрали почти сотню. Почти все порубочные материалы вывезли. Заодно подрядчик убрал свалку, которую нашли в зарослях. Уже обустроили основания для дорожек, детских и спортивных площадок, под ротонду.

Позже здесь появятся: территория для занятия воркаутом, лавочки, урны, освещение, видеонаблюдение и парковку. В парк украсят три сотни остролистых клнов, елей, сосен. На аллеях будут расти пузыреплодник, спирея и другие цветущие кустарники.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчик рассказал, что к концу месяца придет оборудование. Все работы идут по графику, без отставания.

- Вы взяли с самого начала хороший темп, держите его, - сказал подрядчику Александр Макаров. - При возникновении любых проблем немедленно сообщайте, будем решать.

Напомним, В Брянске почтили память погибшего экипажа подводного ракетного крейсера «Курск».