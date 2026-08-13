Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске почтили память погибшего экипажа подводного ракетного крейсера «Курск». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, 12 августа атомная подводная лодка «Курск» потерпела катастрофу в Баренцевом море. В областном центре провели памятный митинг. Прошло 26 лет с трагического события, которое потрясло страну. В митинге участвовал глава Советской районной администрации Брянска Денис Семенов.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске у памятного креста в честь погибших моряков собрались моряки-подводники, духовенство, прихожане и воспитанники воскресной школы. Памятное мероприятие открыли 118 ударов колокола, которые символизировали память о 118 погибших членах экипажа. В 11 часов 30 минут, то есть во время, с которым связывают самый сильный взрыв на подводном крейсере, капитан 3 ранга Дмитрий Панов приспустил Андреевский флаг.

Среди погибших моряков двое уроженцев Брянщины - Алексей Коробков и Виталий Суларев.

Митинг открыл капитан первого ранга, бывший командир атомной подлодки «Брянск» Виктор Андреев, который лично знал военнослужащих с «Курска». В память об экипаже прошла панихида.

Напомним, в Брянске откроют восьмую модельную библиотеку.

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