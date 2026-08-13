Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске откроют восьмую модельную библиотеку. В бежицкой библиотеке №15 закончили капремонт. Учреждение посетил заместитель главы горадминистрации Александр Гаврилов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Здесь не просто обновлены стены — создано современное пространство, где каждый посетитель, от школьника до старшего поколения, найдет для себя возможности для развития, - поделилися впечатлениями Александр ГНаврилов. - Посетители и читатели получат доступ к обновленному книжному фонду, современному оборудованию, комфортным зонам для чтения и работы, а также к цифровым сервисам. На сегодняшний день в Брянске уже семь общедоступных библиотек прошли путь модернизации и получили статус модельных — и библиотека №15 станет достойным продолжением этой важной работы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Ремонт завершили. Здесь осталось расставить книги, новую мебель и подключить современное оборудование. Подрядчик и руководство библиотеки стараются сделать все, чтобы обновленная библиотека открыла двери ко Дню города.

Восемь миллионов на оборудование, мебель, оформление помещений, обновление фонда (уже закупили почти 2000 книг) получили из федеральной казны, четыре миллиона - на капремонт - из городской.

У библиотеки имени В. Н. Кучера богатая история. Учреждение появилось в 1944 году на территории Бежицкого сталелитейного завода. В 1986 — переехало в новое отдельное здание, а в 1998 вошло в состав централизованных библиотек Брянска.

- В прошлом году учреждение приняло участие в федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», - рассказала заведующая библиотеки №15 Лариса Дидовец. - Победило в конкурсе с концепцией модернизации «Библиотека профессионала». Теперь основное направление – профориентация. Тем более в зоне обслуживания — рабочие и служащие заводов, студенты техникумов и колледжей, школьники.

К открытию библиотеки приведут в порядок и прилегающую территорию. Покрасят бордюры, приведут в порядок клумбы, подстригут кустарники.