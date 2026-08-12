Дороже, чем у соседей: что происходит с ценами на бензин в Брянской области

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Официальная статистика подтвердила то, о чём давно говорят брянские водители: топливо в регионе стоит дороже, чем в среднем по стране и по Центральному федеральному округу. По данным Росстата (на 3 августа), литр АИ-92 в области обходился в среднем в 75,96 рубля, АИ-95 - в 80,67. При этом общий тренд - на снижение.

Свою роль в этом сыграли антимонопольщики. Ещё в конце июля Брянское УФАС выдало предупреждения четырём компаниям, работающим под одной вывеской: их ценники вызвали вопросы об экономической обоснованности. Цифры действительно впечатляли - 128–130 рублей за литр АИ-92 и 133 рубля за АИ-95. После вмешательства службы стоимость опустилась до 95 и 98 рублей соответственно. Проверка других игроков регионального топливного рынка продолжается.

Параллельно власти решают проблему перебоев на отдельных АЗС: в департаменте промышленности, транспорта и связи их связывают с логистикой поставок и выросшим спросом. В регион уже завезли дополнительное топливо - его сейчас распределяют между заправками, а ситуацию держат на ежедневном контроле.

Но пока ситуация с топливом в Брянске напоминает лотерею: на одной АЗС - полный набор и свободные колонки, на соседней - только дизель и нули на табло.

Источник – сайт АиФ-Брянск