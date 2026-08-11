В Брянске продолжают борьбу с травой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске приводят в порядок зеленые зоны. Каждый день дорожники борются с травой. Они работают в парках и скверах, на улицах. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В понедельник, 10 августа, триммеры жужжали на лестничных переходах по Крапивницкого с Луначарского, на Грибоедова, Ульянова, Медведева, Уральской, Дзержинского и проспекте Станке Димитрова, в скверах им. Д. Н. Медведева и им. И. И. Фокина.

Во вторник, 11 августа, планируют покосить траву на улицах 3-го Июля, 9 Января, Матвеева, Петрова, Медведева, Челюскинцев, Дзержинского, Тухачевского.

Напомним, в Брянске провели праздник двора «Дружные соседи».