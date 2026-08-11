В Брянске провели праздник двора «Дружные соседи»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска провели праздник двора под названием «Дружные соседи». Его организовали для жителей дома Фокинская районная администрация и управляющая компания «Великан». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Участников праздника увлекла спортивно-игровая программа «Ходячая энциклопедия. Они получили призы и сладкие подарками, а победила дружба.

Праздник продолжила анимационная программа «Лунный заяц» и дегустация безалкогольной продукции.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Украсили мероприятие яркие концертные номера студии народного танца «Русский сувенир», кавер группы «Фаэтон» и другие вокальные номера артистов ГДК железнодорожников.

Фотозону, где взрослые и дети с удовольствием фотографировались, посвятили 130-летию образования Фокинского района.