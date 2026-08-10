Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В брянских Клинцах водитель «Газели» сбил 60-летнего мужчину на мопеде. ДТП произошло 9 августа на проспекте Ленина около восьми часов утра. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34 летний водитель автомобиля «Газель» ехал по проспекту Ленина в направлении улицы 8 Марта. Поворачивая налево водитель не убедился в безопасности и столкнулся с мопедом под управлением 60- летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

- В результате дорожно транспортного происшествия 60 летний водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

На водителя «Газели» завели протокол.

Напомним, в Карачевском районе 17-летний мопедист сбил 10-летнего мальчика.