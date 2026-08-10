Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Карачевском районе 17-летний мопедист сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло 9 августа около половины восьмого вечера в селе Трыковка на улице Советской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 17-летний водитель мопеда «Альфа» ехал двигаясь по улице Советской села Трыковка. Он сбил 10 летнего мальчика, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения мопеда.

- В результате дорожно транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травму различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

На мопедиста завели протокол.