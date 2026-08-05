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НовостиПроисшествия5 августа 2026 13:54

В Брянске водитель мотоцикла врезался в электроопору

ДТП произошло на улице Бурова
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Брянске водитель мотоцикла врезался в электроопору. ДТП произошло 4 августа в десятом часу вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель мотоцикла «Хонда» без государственного регистрационного знака ехал по улице Бурова со стороны улицы Ульянова в направлении улицы Речной. Он врезался в лежащую на дороге электроопору, которая была повреждена в результате ранее произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

-В ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, в Брасовском районе 18-летний водитель легковушки не справился с управлением и опрокинулся.