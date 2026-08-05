Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брасовском районе 18-летний водитель легковушки не справился с управлением и опрокинулся. ДТП произошло 4 августа около 11 часов утра. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21113 ехал из Севска в Брянск. Он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

- В ДТП 21-летний пассажир данного автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, = рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель получил водительское удостоверение в 2026 году. За прошедший период текущего года он уже пять раз привлекался к административной ответственности за различные административные правонарушения.

На молодого автомобилиста завели протокол.