Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В частном секторе Брянска приводят в порядок дороги. В среду, 5 августа, дорожники в Бежицком районе подсыпают асфальтовой крошкой дорогу в переулке Халтурина 43. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В начале недели тем же методом исправили дефекты дорожного полотна в переулке 1-ый Красноармейский от Пересвета до Красноармейской, по улице Бежицкой 1/4, 1/5. По дороге на улице Союзной произведена отсыпка щебнем, - рассказали в мэрии Брянска.

Также во всех районах города продолжают ямочный ремонт дорог. Только за вторник, 4 августа, его выполнили на 264 квадратных метрах дорожного полотна. В порядок привели улицу Плодородную, межквартальный проезд по улице Рылеева, в Белых Берегах. В среду, 5 августа, идут работы на Романа Брянского и Энергетической.

Напомним, в Брянске в переулке Энергетическом ремонтируют дорогу.