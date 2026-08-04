Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 12:47

В Брянске в переулке Энергетическом ремонтируют дорогу

Работы здесь продлятся два дня
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в переулке Энергетическом ремонтируют дорогу. Во вторник, 4 августа, дорожники начали восстановление верхних слоев дорожного покрытия на проблемной части переулка. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Рано утром на площадку доставили на специальной платформе технику, подвезли асфальт. Дорогу очистили, пролили и только затем стали укладывать асфальт.

- Работы в переулке Энергетическом продлятся два дня, - говорят в мэрии Брянска. - Новое покрытие верно прослужит как минимум пять лет.

Напомним, в Брянске на набережной перекроют движение.