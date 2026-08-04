Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в переулке Энергетическом ремонтируют дорогу. Во вторник, 4 августа, дорожники начали восстановление верхних слоев дорожного покрытия на проблемной части переулка. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Рано утром на площадку доставили на специальной платформе технику, подвезли асфальт. Дорогу очистили, пролили и только затем стали укладывать асфальт.

- Работы в переулке Энергетическом продлятся два дня, - говорят в мэрии Брянска. - Новое покрытие верно прослужит как минимум пять лет.

Напомним, в Брянске на набережной перекроют движение.