В Брянске на набережной перекроют движение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Советском районе Брянска перекроют движение на набережной из-за сноса аварийного дома №91А по улице Калинина. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В связи с этим ограничат парковку автотранспортных средств, а также перекроют движение транспорта и пешеходов в зоне производства работ.

-Ограничение будет действовать с 10:00 до 19:00 сегодня, 4 августа, и с 8:00 до 19:00 завтра, 5 августа, - говорят в мэрии Брянска. - Меры приняты в целях обеспечения безопасности граждан в связи с возможным разлётом материалов с высоты. Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, в Брянске на улице Калинина сносят аварийный дом.