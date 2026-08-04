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НовостиОбщество4 августа 2026 12:23

В Брянске на улице Калинина сносят аварийный дом

Дом под 91А признали аварийным в 2006 году
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Калинина сносят аварийный дом. Дом под 91А признали аварийным в 2006 году. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Дом не относится к объектам культурного наследия, - рассказали в мэрии Брянска. - До 2016 года почти всех жильцов расселили. Однако два собственника долгое время отказывались менять квартиры в опасном доме на новые. Эти привело к затяжным судам.

И вот рабочие приступили к сносу аварийного дома. Крышу здания разбирают вручную. Это безопаснее для граждан, так как материалы могут разлетаться с высоты.