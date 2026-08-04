Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Клинцовском районе 38-летняя автомобилистка устроила ДТП. Автоавария произошла 3 августа около девяти часов утра. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Шкода Фабиа» ехала со стороны села Рожны в направлении Клинцов. Она не соблюла безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Хендай Гетц» под управлением 21-летнего водителя. Автомобили столкнулись.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летняя женщина-водитель и 60-летний пассажир автомобиля «Шкода Фабиа» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, в Карачевском районе 65-летний водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся.