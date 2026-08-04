Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Карачевском районе 65-летний водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 3 августа около 11 часов утра на 88-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля Газ-3110 ехал со стороны Брянска в направлении Орла. При съезде на обочину он наехал на выбоину, после чего угодил в кювет и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.