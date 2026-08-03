Ювелирная точность: 30 операций по остеосинтезу провели в Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С начала 2026 года ветеринарные врачи Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели 30 высокотехнологичных операций по остеосинтезу, прооперировав 13 кошек и 17 собак. Эти цифры свидетельствуют о переходе ортопедической помощи в разряд повседневной практики и растущем доверии владельцев животных.

Остеосинтез у собак и кошек - хирургическая операция, заключающаяся в сопоставлении отломков кости с применением фиксирующих металлоконструкций (пластины, хирургическая проволока, штифты). Это сложная и трудоёмкая операция, требующая от врача специальных навыков, умений и знаний, наличия специальных инструментов и расходных материалов.

За каждым из случаев стоит конкретная история спасения. Одна из последних – возвращение к полноценной жизни шпица Тома. Питомец попал под машину во время активных игр на свежем воздухе. Диагностика выявила тяжелейший оскольчатый перелом бедренной кости – травму, которая при неверной тактике лечения грозит ампутацией или пожизненной хромотой.

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Ветеринарные врачи клиники незамедлительно провели операцию, выполнив стабильно-функциональный остеосинтез с анатомическим сопоставлением отломков. Реабилитация прошла стремительными темпами, а контрольная рентгенография подтвердила правильное положение отломков и начало формирования костной мозоли. Через 21 день Том уверенно опирался на прооперированную лапу и снова гонялся за любимым мячом, забыв о травме.

Остеосинтез является в абсолютном большинстве случаев предпочтительным методом лечения переломов различных видов и разной степени тяжести у домашних животных и часто единственным способом иммобилизации. Специалисты Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» владеют полным спектром методик, включая накостный остеосинтез пластинами с угловой стабильностью, что особенно важно для собак крупных пород и животных с остеопорозом.

Результат проведенной операции во многом зависит от ухода и качественного восстановительного периода, который может занимать до 1,5 - 2 месяцев и владелец питомца должен быть к этому готов. Срок реабилитации врач определяет в каждом случае индивидуально, исходя из сложности перелома и физических особенностей животного.

Получить подробную консультацию ветеринарного врача и при необходимости записаться на приём можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 7. Тел 8(4832)32-23-30, 40-30-60.

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