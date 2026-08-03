За сутки над Брянской областью уничтожили 124 украинских беспилотника

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

За прошедшие сутки над Брянской областью уничтожили 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом на своей странице ВКонтакте 3 августа сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские беспилотники обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, ВСУ атакуют Брянскую область: ранены мирные жители.