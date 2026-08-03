Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ВСУ атакуют Брянскую область: ранены мирные жители. Удары нанесли по Климовскому, Навлинскому и Трубчевскому районам. Об этом 3 августа на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В Климовском районе осколочные ранения получили три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, - рассказал Егор Ковальчук.

Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.