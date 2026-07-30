Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска убирают свалки и устанавливают мусорные бункеры. Дорожники ликвидировал свалки около контейнерных площадок в районе домов №60А и №50 по улице Литейной. Также мусор убрали у дома №122 по улице Кирова и №11 в микрорайоне Автозаводец. Об этом сообщают в пресс-службе бряноскй городской администрации.

- Управляющие компании "Юпитер", "ЖКХ Брянск", "БКК", "Жилспецсервис", "СЦБ" и "ТКС" активно благоустраивают свои территории, - рассказали в мэрии Брянска. - Специалисты очищают от незаконных надписей фасады многоквартирных домов, производят покос травы на газонах и детских площадках.

Оператор по вывозу мусора «Володарка-17» заменил бункеры для твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках возле домов №1 по улице Маяковского, №130 по улице Ново-Советской, №3А по улице Брянской Пролетарской Дивизии.

Напомним, в Брянске с начала года ямки на дорогах залатали на площади больше 24 600 кв метров.