В Брянске с начала года ямки на дорогах залатали на площади больше 24 600 кв метров

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с начала года ямки на дорогах залатали на площади больше 24 600 квадратных метров. Сильные ливни замедлили темп работ дорожников. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Пользуясь окнами сухой погоды, вчера между дождями струйно-инъекционным методом установкой «Белта» отремонтированы ямы общей площадью 170 квадратных метров на улицах Ромашина, Тютчева, Любезного и Вокзальной, - рассказали в мэрии Брянска.

Асфальтобетонной крошкой подсыпали проезд у дома №17 по улице Романа Брянского и у дома №3 по улице Авиационной.

В четверг, 30 июля, дорожники ремонтируют проезды по улицам Брянского Фронта, Тютчева и Фосфоритной. Асфальтобетонной крошкой подсыпят переулок от улицы Пересвета до Красноармейской.