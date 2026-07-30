Фото: Диана ИВАНОВА.

В Жуковском районе курьер телефонных мошенников похитил у пенсионерки больше 500 тысяч рублей. Фигурантом уголовного дела стал 26-летний житель Московской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установлено, что мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью совершения хищения денежных средств у граждан. – рассказали в прокуратуре. - В марте 2026 года соучастники фигуранта по телефону сообщили местной жительнице, что по ее доверенности осуществлен банковский перевод для финансирования ВСУ. В целях урегулирования вопроса убедили ее в необходимости декларирования имеющихся у нее наличных денежных средств.

В результате женщина передала подсудимому, выполняющему роль курьера телефонных мошенников, больше 500 тыс. рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

- Суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - рассказали в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в Брянской области мужчина в пьяной ссоре зарезал своего знакомого.