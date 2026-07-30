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НовостиПроисшествия30 июля 2026 12:18

В Брянской области мужчина в пьяной ссоре зарезал своего знакомого

В СИЗО на два месяца отправили 29-летнего жителя Брянского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Иван ВИСЛОВ.

Фото: Иван ВИСЛОВ.

В Брянской области мужчина в пьяной ссоре зарезал своего знакомого.Фигурантом уголовного дела стал 29-летний житель Брянского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По версии следствия, вечером 28 июля этого года, находясь во дворе многоквартирного дома на улице Молодежной в поселке Мичуринский, пьяный мужчин во время ссоры со своим 42-летним знакомым нанес ему не менее восьми ударов ножом, - рассказали в прокуратуре. - От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и отправил обвиняемого в СИЗО надва2 месяца.

- Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, - рассказали в надзорном ведомстве.