Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Стародубском районе 18-летняя автомобилистка устроила ДТП с электровелосипедом. Автоавария произошла 29 июля в десятом часу вечера. Об этом особщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 18 летняя девушка на автомобиле «Фольксваген» ехала со стороны поселка Десятуха в сторону улицы Урицког. Поворачивая налево, она не уступила дорогу и врезалась в электровелосипед под управлением 26 летнего водителя. Тот ехал прямо во встречном направлении — со стороны переулка Больничного по главной дороге по улице Фрунзе.

- В результате ДТП водитель электровелосипеда с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГНосавтоинспекции. - В целях установления состояния опьянения у водителя электровелосипеда произвели забор крови.

Стаж вождения девушки водителя автомобиля составляет менее двух лет.

- В отношении девушки водителя автомобиля возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), - рассказали в Госавтоинспекции. - По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Напомним, в Почепском районе водитель легковушки угодил в кювет.