Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Почепском районе водитель легковушки угодил в кювет. ДТП произошло 29 июля около шести часов утра на 88-м километре дороги Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22 летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал без государственного регистрационного знака со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. Он не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

- В результате ДТП 19 летний пассажир автомобиля «Шевроле» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Установили, что водитель и пассажир автомобиля не были пристёгнуты ремнём безопасности.

- По факту ДТП возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), - рассказали в госавтоинспекции.