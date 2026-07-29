Бьем рекорд!

Фото: пресс-служба АО “Мальцовский портландцемент”.

По результатам работы в июне 2026 года, несмотря на системный кризис в стройиндустрии, завод установил новый производственный рекорд, перекрыв собственный показатель двухлетней давности.

В первый летний месяц текущего года произведено 27 776 тонн тарированной продукции, а именно: паллет с мешками по 25 кг и 50 кг.

Это на 8% превышает предыдущий рекорд предприятия, установленного в июле 2024 года. Мальцовские цементники превзошли себя, улучшив прежний рекордный показатель на 2034 тонны.

Для наглядности: по сравнению с июнем прошлого года отгрузка тарированного цемента выросла на 36%, что составило в натуральном выражении 7 345 тонн.

Работая в сложных условиях нестабильного строительного рынка, где по-прежнему сохраняется тенденция падения темпов ввода новых объектов, «Мальцовский портландцемент» успешно интегрируется в реальность, демонстрируя готовность соответствовать ситуации, в том числе к оперативному росту производства в высокий сезон.

Кирилл Чернявский, начальник цеха упаковки цемента и отгрузки Мальцовского портландцемента:

- Достижение таких показателей — это заслуга всего персонала цеха упаковки цемента и отгрузки, участвующих в производстве и отгрузке тарированной продукции. Начиная от непосредственного персонала, задействованного при производстве: машинистов РУМ и водителей вилочных погрузчиков, так и ремонтников цеха, главных специалистов, обеспечивших стабильную работу линии паллетирования в июне 2026.

Сергей Морозов, генеральный директор АО Мальцовский портландцемент:

- Предприятие ставит новый рекорд в экономически сложное для строительной отрасли время. И в этом – его главная ценность. За этим стоит эффективная работа всех подразделений и цехов предприятия. Это показатель востребованности нашей продукции – качественной, отвечающей всем потребительским ожиданиям. Поздравляю коллектив с очередной производственной победой!