За сутки над Брянской областью уничтожили 135 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

За сутки над Брянской областью уничтожили 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом на своей странице ВКонтакте 28 июля сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, при атаке ВСУ Брянской области ранены трое мирных жителей.