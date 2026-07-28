Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

При атаке ВСУ Брянской области ранены трое мирных жителей. Удары БПЛА нанесли по Стародубскому, Климовскому и Унечскому районам. Об этом 28 июля на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина, - рассказал Егор Ковальчук. - В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду — ранен мужчина.

Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.