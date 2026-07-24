В Брянске за сутки от травы освободили около 86 800 кв метров обочин дорог и газонов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за сутки от травы освободили около 86 800 квадратных метров обочин дорог и газонов. Косари работают во всех районах города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В четверг, 24 июля, самую большую площадь покосили в Бежицком районе. Убрали больше 22 тысяч квадратных метров лишней растительности на улицах Бежицкая, Объездная и Деснянский спуск.

В Советском районе убрали обочины дорог на Ромашина, Объездной и Авиационной. Покосили газоны на площади Партизан и в парке Звездный. В Володарском районе покосили улицу Пушкина. В Фокинском районе выкосили обочины проспекта Московского, улиц Шолохова, Красных Партизан, Транспортной и 1 Мая.

В пятницу, 24 июля, эти работы продолжают на проспектах Ленина и Героев, улицах Фокина, Счастливая, Камозина, Деснянский спуск, Димитрова, Полесской, Чкалова, Транспортной и на бульваре Щорса.

Напомним, в Советском районе Брянска убрали незаконные надписи.