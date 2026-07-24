Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска убрали незаконные надписи. Их убирали с фасадов домов. Этому посвятили очередную санитарную пятницу специалисты городской администрации. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Два десятка человек стирали надписи на проспекте Ленина и Станке Димитрова, на улицах Красноармейской, Крахмалева и Авиационной.

- Напомним, рисунки на стенах и фасадах без согласования с собственником объекта и городской администрацией считаются порчей чужого имущества и вандализмом, - говорят в мэрии Брянска. - Зачастую надписи могут содержать и опасные призывы. За рисунки на стенах в российском законодательстве предусмотрены административная и уголовная ответственность. Горе-художнику грозит штраф от 300 рублей до 40 000. Или исправительные работы на срок до одного года.

Убирать надписи должен собственник или управляющая компания здания. Если УК не выполняет свои обязанности, можно пожаловаться на их бездействие в управление муниципального контроля Брянской городской администрации.

- Для решения своего вопроса нужно направить бумажное обращение непосредственно в управление по адресу: город Брянск, ул. Фокина, 79, - говорят в мэрии Брянска. - Или написать жалобу через информационную систему «Госуслуги». В соответствии со статьей 59 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», заявления от граждан через соцсети не принимаются.