Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянском районе пенсионер на легковушке сбил 27-летнюю девушку. ДТП произошло 22 июля в два часа дня на 136-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 79-летний водитель автомобиля «Пежо» ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска он сбил 27-летнюю девушку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП девушка-пешеход с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции. - Предварительная причина ДТП: не предоставление преимущества пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Установили, что за последние два года водитель автомобиля семь раз привлекался к административной ответственности по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час»).

- По факту ДТП возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, в Стародубском районе в ДТП с двумя легковушками погиб 27-летний водитель.