Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Стародубском районе в ДТП с двумя легковушками погиб 27-летний водитель. Автоавария произошла 22 июля около семи часов утра на третьем километре дороги Брянск – Новозыбков – Стародуб – Рюхов. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ» ехал со тсороны села Рюхов в сторону Стародуба. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Опель» под управлением 70-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

- В ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался в медицинском учреждении, - рассказали в Госавтоинспекции. - Водитель автомобиля «Опель»l после осмотра медицинскими работниками был отпущен с назначением амбулаторного лечения.

Предварительной причиной ДТП является выезд в нарушении ПДД РФ водителем автомобиля ВАЗ на полосу, предназначенную для встречного движения.

- Установили, что за последние два года водитель автомобиля ВАЗ девять раз привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, а также в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали в Госавтоинспекции.

В целях установления состояния опьянения у водителя автомобиля ВАЗ взят забор биологических объектов.

Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.