Цирк совершает добрые дела

Общество глухих посетили мастер-класс с клоуном в Брянском цирке. Фото предоставлено ФКП «Росгосцирк».

Брянский государственный цирк продолжает реализацию социальных инициатив в рамках Всероссийского проекта «Карта добрых дел», организованного Росгосцирком. Проект объединяет благотворительные акции цирков страны и направлен на поддержку детей, семей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Общество слепых на представлении с тифлокомментированием. Фото предоставлено ФКП «Росгосцирк».

В этом сезоне Брянский государственный цирк провёл ряд значимых мероприятий. В рамках проекта «Цирк на ощупь» состоялось представление с тифлокомментированием для 30 слабовидящих и незрячих зрителей, позволившее им в полной мере познакомиться с цирковым искусством.

Особое мероприятие было организовано для детей с нарушением слуха. 65 членов Всероссийского общества глухих из Брянска и Орла посетили репетицию воздушных гимнастов, экскурсию по цирку и мастер-класс, который провёл клоун Эмиль Оганян – артист с нарушением слуха.

Фото предоставлено ФКП «Росгосцирк».

Ещё одной доброй инициативой стало выездное мероприятие в Брянскую областную детскую больницу. Артисты и животные программы «Тропик Шоу» встретились с маленькими пациентами, подарив более чем ста детям яркие эмоции, хорошее настроение и возможность прикоснуться к миру циркового искусства.

Цирковое представление для выздоравливающих детей в детской областной больнице. Фото предоставлено ФКП «Росгосцирк».

Цирковые артисты выступили в детской областной больнице. Фото предоставлено ФКП «Росгосцирк».

Особое внимание в рамках проекта было уделено акции «Цирк – детям села». Благодаря этой инициативе цирковое представление смогли посетить 215 жителей сельских территорий, для многих из которых знакомство с цирком стало настоящим событием. Брянский государственный цирк продолжит участие в социальных проектах, делая цирковое искусство доступным для каждого.

Акция "Цирк-детям села". Фото предоставлено ФКП «Росгосцирк».

Подробнее о проекте «Карта добрых дел» и реализованных инициативах можно узнать на официальном сайте:

https://www.circus.ru/activities/social-projects/karta-dobrykh-del/

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