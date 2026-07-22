Мотоциклы против тишины: Брянск снова спорит о ночных гонщиках

Госавтоинспекция УМВД России по Брянской области.

Летний Брянск живёт под аккомпанемент мотоциклетных выхлопов - и горожанам это порядком надоело. Особенно когда резкий рёв раздаётся во время сигналов ракетной опасности: тут уже не до шуток, каждый громкий звук заставляет вздрагивать – возмущаются коллеги с сайта АиФ-Брянск.

Точкой кипения стала трагедия на улице Речной вечером 15 июля. По предварительным данным, 29-летний байкер на мотоцикле без номеров мчался с превышением скорости и врезался в легковушку, начавшую разворот. Удар оказался такой силы, что иномарка перевернулась. Её 65-летний водитель, не пристёгнутый ремнём, погиб на месте. Мотоциклист в больнице. Возбуждено уголовное дело, - ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полиция просит откликнуться всех, кто видел момент ДТП. Очевидцев просят звонить: 8 (4832) 66-79-96.

Общая статистика в регионе при этом неплохая: за полгода в Брянске произошло всего 33 ДТП - почти на 27% меньше, чем годом ранее. Но аварии с двухколёсными идут в рост: шесть происшествий, двое погибших, пятеро раненых. Инспекторы с начала года пресекли больше тысячи нарушений со стороны мотоциклистов.

А в районах области за руль и вовсе садятся подростки без прав – так, недавно в Погарском районе столкнулись мотоциклы под управлением 15-летних. Платить штрафы будут родители. И главный вопрос именно к ним: хватит ли смелости вовремя сказать ребёнку «нет»?