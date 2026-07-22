Над Брянщиной за сутки уничтожили 63 украинских беспилотника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Над Брянской областью за прошедшие сутки уничтожили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 22 июля на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, при атаке ВСУ Брянской области ранен сотрудник охраны агропромышленного холдинга.