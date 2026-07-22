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Происшествия22 июля 2026 8:02

При атаке ВСУ Брянской области ранен сотрудник охраны агропромышленного холдинга

ВСУ ударили по Климовскому и Погарскому районам
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

При атаке ВСУ Брянской области осколками ранен сотрудник охраны агропромышленного холдинга «Мираторг». ВСУ ударили по Климовскому и Погарскому районам. Об этом 22 июля на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Еще один местный житель ранен в Погарском районе, - написал Егор Ковальчук. - Пострадавшие оперативно доставлены в медучреждения. На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьеные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь.

В Климовском районе сегодня при разгрузке кормов была совершена атака БпЛА на кормовоз, транспортное средство получило повреждения, водитель не пострадал.