За сутки над Брянской областью уничтожили 18 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

За прошедшие сутки над Брянской областью уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 21 июля на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожил подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, ВСУ атакуют Брянскую область: есть раненые мирные жители.