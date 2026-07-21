ВСУ атакуют Брянскую область: есть раненые мирные жители

Фото: Александр КОЦ.

ВСУ атакуют Брянскую область. Удары нанесли по Климовскому району и Суземке. Об этом на своей странице ВКонтакте 21 июля сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В Климовском районе ранены два человека, - написал Егор Ковальчук. - Жителям была оказана необходимая медицинская помощь. За последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ «Мираторг» в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам. Повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля. Несмотря на масштаб разрушений, все сотрудники, находившиеся на площадке, были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет.

Во вторник, 21 июля, в Суземке дважды атакован FPV-дронами тягач-прицеп АПХ «Мираторг». Водителя доставили в больницу. Грузовик получил значительные повреждения.