В Брянске прошла очередная санитарная пятница

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 81 человек участвовал в очередной санитарной пятнице. Это сотрудники городской и районных администраций. Они трудились во всех районах города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Советском районе привели в порядок Липовую аллею. Мусор с тротуаров и газонов убирали на проспекте Станке Димитрова. Почистили разворотные кольца на пересечении улиц Степной и Ильи Иванова и на проспекте Героев. Пропололи клумбу около администрации Советского района.

В Фокинском районе работали на площади у ДК Железнодорожников. Там пропололи цветники. Убрали мусор в сквере Челюскинцев и вокруг спортивной площадки, расположенной неподалеку.

В Володарском районе убрали мусор на улице Речной. Там же очистили от объявлений электрические опоры. Навели порядок на Привокзальной площади.

В Бежице убрали мусор на улице Бурова и в розарии на улице Комсомольской. Там же закрасили несанкционированные надписи. На газонах улицы Ульянова косили траву и одновременно собирали мусор. Навли порядок на детской площадке у магазина «Линия». Собрали мусор на улицах Медведева и Флотской.

Напомним, брянскую детскую библиотеку посетили ученые из Ставрополя.